|
русская версия | english version
|
|
318 малышей родились в Одессе на прошедшей неделе
17:24 / 03.05.2017
ОДЕССА, 03 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 318 новорожденных появились на свет в Одессе на прошедшей неделе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 3 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные городского департамента здравоохранения.
По информации гордепздрава, в настоящее время в Одессе прием беременных, рожениц и родильниц проводят четыре городских родильных дома из пяти, а именно: №1, №2, №4 и №7. За прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 212 новорожденных, что на 61 ребенка больше, чем на предыдущей неделе. В числе малышей — три пары близнецов.
Новорожденных мальчиков на минувшей неделе появилось на свет 113, девочек — 99.
Наибольшее количество родов на прошедшей неделе среди городских родильных домов Одессы принято в роддоме №7, где увидели свет 70 малышей.
Кроме того, в Одесском областном перинатальном центре у жительниц Одессы и области родились 106 детей — 56 мальчиков и 50 девочек, в том числе четыре двойни.
В городском роддоме №5 в настоящее время проводятся ежегодный плановый косметический ремонт и дезинфекция. Работу роддома в обычном режиме и госпитализацию пациенток планируется возобновить 19 мая.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:07 04.05.2017
16:50 04.05.2017
16:17 04.05.2017
15:29 04.05.2017
13:11 04.05.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.957
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»