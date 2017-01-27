318 малышей родились в Одессе на прошедшей неделе

17:24 / 03.05.2017

ОДЕССА, 03 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 318 новорожденных появились на свет в Одессе на прошедшей неделе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные городского департамента здравоохранения.

По информации гордепздрава, в настоящее время в Одессе прием беременных, рожениц и родильниц проводят четыре городских родильных дома из пяти, а именно: №1, №2, №4 и №7. За прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 212 новорожденных, что на 61 ребенка больше, чем на предыдущей неделе. В числе малышей — три пары близнецов.

Новорожденных мальчиков на минувшей неделе появилось на свет 113, девочек — 99.

Наибольшее количество родов на прошедшей неделе среди городских родильных домов Одессы принято в роддоме №7, где увидели свет 70 малышей.

Кроме того, в Одесском областном перинатальном центре у жительниц Одессы и области родились 106 детей — 56 мальчиков и 50 девочек, в том числе четыре двойни.

В городском роддоме №5 в настоящее время проводятся ежегодный плановый косметический ремонт и дезинфекция. Работу роддома в обычном режиме и госпитализацию пациенток планируется возобновить 19 мая.