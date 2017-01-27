3,6 тысячи одесситов заболели гриппом и ОРВИ на прошлой неделе

17:00 / 25.04.2017

ОДЕССА, 25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На минувшей неделе гриппом и ОРВИ заболели 3 тысячи 605 одесситов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные городского Управления Госпродпотребслужбы.

По информации управления, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе снизилась на 8,6%, по сравнению с предыдущей неделей, и соответствует сезонному уровню для данного времени года. Основное снижение заболеваемости отмечено за счет детского населения.

Всего на минувшей неделе гриппом и ОРВИ заболели 3 тыс. 605 одесситов, из которых 78,7% составили дети в возрасте до 17 лет.

Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом находится значительно ниже эпидпорога.

По данным городского Департамента здравоохранения, основной удельный вес в заболеваемости принадлежит ОРВИ.