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3,6 тысячи одесситов заболели гриппом и ОРВИ на прошлой неделе
17:00 / 25.04.2017
ОДЕССА, 25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На минувшей неделе гриппом и ОРВИ заболели 3 тысячи 605 одесситов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные городского Управления Госпродпотребслужбы.
По информации управления, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе снизилась на 8,6%, по сравнению с предыдущей неделей, и соответствует сезонному уровню для данного времени года. Основное снижение заболеваемости отмечено за счет детского населения.
Всего на минувшей неделе гриппом и ОРВИ заболели 3 тыс. 605 одесситов, из которых 78,7% составили дети в возрасте до 17 лет.
Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом находится значительно ниже эпидпорога.
По данным городского Департамента здравоохранения, основной удельный вес в заболеваемости принадлежит ОРВИ.
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