«В одесских медучреждениях имеются все основные вакцины для профилактических прививок», — гордепздрав

09:53 / 25.04.2017

ОДЕССА, 25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В настоящее время в городских детских поликлиниках Одессы в достаточном количестве имеются все основные вакцины для профилактических прививок, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, по данным гордепздрава, в настоящее время в городских детских поликлиниках Одессы в достаточном количестве имеются вакцины для профилактики туберкулеза, коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, гепатита В, полиомиелита и гемофильной инфекции. В родильных домах имеются препараты для проведения иммунопрофилактики туберкулеза и гепатита В у новорожденных.

С 24 по 30 апреля Одесса присоединяется к информационной кампании в рамках Всеукраинской недели иммунизации. Акция направлена на повышение осведомленности населения о вакцинации как наиболее эффективном инструменте защиты от инфекционных болезней и важном условии сохранения национальной безопасности страны. Мероприятие инициировано общественной организацией «Родители за вакцинацию» при поддержке Министерства здравоохранения Украины.

«В детских поликлиниках, школах и детсадах Одессы проводятся круглые столы с участием медработников и педагогов. Родителям доступно рассказывают о важности вакцинации от инфекций, которые могут не только тяжело протекать и потребовать значительного финансового обеспечения, но и привести к инвалидности ребенка и даже летальному исходу. В Украине Национальный календарь прививок включает вакцинацию от десяти заболеваний, что меньше, чем в других развитых странах, где детей прививают в среднем от 12-17 инфекций. В Украине используются те же вакцины, что и во всем мире, они безопасны и обеспечивают надежную защиту здоровья ребенка», — подчеркнула главный внештатный педиатр городского Департамента здравоохранения Анна Лунева.

«Один из самых распространенных вопросов родителей — нужно ли делать прививки на первом году жизни ребенка или можно отложить их до более старшего возраста. Именно для детей первого года жизни инфекционные заболевания наиболее опасны, тяжелее всего протекают и вызывают больше всего осложнений. Поэтому во всех развитых европейских странах, в том числе и в Украине, вакцинация проводится, чтобы защитить ребенка с самого начала жизни. В Украине это особенно актуально с учетом эпидситуации по туберкулезу», — подчеркнула национальный тренер ЮНИСЕФ по вопросам иммунопрофилактики, доцент Одесского медуниверситета Екатерина Гуриенко.