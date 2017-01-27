|
русская версия | english version
|
|
«В одесских медучреждениях имеются все основные вакцины для профилактических прививок», — гордепздрав
09:53 / 25.04.2017
ОДЕССА, 25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В настоящее время в городских детских поликлиниках Одессы в достаточном количестве имеются все основные вакцины для профилактических прививок, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, по данным гордепздрава, в настоящее время в городских детских поликлиниках Одессы в достаточном количестве имеются вакцины для профилактики туберкулеза, коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, гепатита В, полиомиелита и гемофильной инфекции. В родильных домах имеются препараты для проведения иммунопрофилактики туберкулеза и гепатита В у новорожденных.
С 24 по 30 апреля Одесса присоединяется к информационной кампании в рамках Всеукраинской недели иммунизации. Акция направлена на повышение осведомленности населения о вакцинации как наиболее эффективном инструменте защиты от инфекционных болезней и важном условии сохранения национальной безопасности страны. Мероприятие инициировано общественной организацией «Родители за вакцинацию» при поддержке Министерства здравоохранения Украины.
«В детских поликлиниках, школах и детсадах Одессы проводятся круглые столы с участием медработников и педагогов. Родителям доступно рассказывают о важности вакцинации от инфекций, которые могут не только тяжело протекать и потребовать значительного финансового обеспечения, но и привести к инвалидности ребенка и даже летальному исходу. В Украине Национальный календарь прививок включает вакцинацию от десяти заболеваний, что меньше, чем в других развитых странах, где детей прививают в среднем от 12-17 инфекций. В Украине используются те же вакцины, что и во всем мире, они безопасны и обеспечивают надежную защиту здоровья ребенка», — подчеркнула главный внештатный педиатр городского Департамента здравоохранения Анна Лунева.
«Один из самых распространенных вопросов родителей — нужно ли делать прививки на первом году жизни ребенка или можно отложить их до более старшего возраста. Именно для детей первого года жизни инфекционные заболевания наиболее опасны, тяжелее всего протекают и вызывают больше всего осложнений. Поэтому во всех развитых европейских странах, в том числе и в Украине, вакцинация проводится, чтобы защитить ребенка с самого начала жизни. В Украине это особенно актуально с учетом эпидситуации по туберкулезу», — подчеркнула национальный тренер ЮНИСЕФ по вопросам иммунопрофилактики, доцент Одесского медуниверситета Екатерина Гуриенко.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:49 25.04.2017
17:37 25.04.2017
17:00 25.04.2017
16:53 25.04.2017
16:39 25.04.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.141
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»