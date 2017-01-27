241 ребенок родился на минувшей неделе в Одессе

17:48 / 24.04.2017

ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На минувшей неделе в роддомах Одессы и областном роддоме появился на свет 241 ребенок, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, за минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появился на свет 151 новорожденный, в том числе две пары близнецов. При этом мальчиков появилось на свет 77, девочек — 74.

Лидером по числу родившихся малышей среди городских родильных домов Одессы на минувшей неделе стал роддом №1, где увидели свет 48 детей.

Кроме того, в Одесском областном перинатальном центре у жительниц Одессы и области родились 90 детей — 54 мальчика и 36 девочек, в том числе две двойни.

В настоящее время в Одессе прием беременных, рожениц и родильниц проводят четыре городских родильных дома из пяти, а именно: №1, №2, №4 и №7.

В городском роддоме №5 до 19 мая проводят ежегодный плановый косметический ремонт и дезинфекцию.