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Открыт после реконструкции Центр первичной медпомощи на улице Атамана Чепиги
14:10 / 22.04.2017

ОДЕССА, 22 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Центр медпомощи и педиатрическое отделение на улице Атамана Чепиги, 54, открыты после реконструкции, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как сообщили в департаменте, 21 апреля городской голова Геннадий Труханов открыл после капитального ремонта коммунальное учреждение «Центр первичной медико-санитарной помощи №7» на ул. Атамана Чепиги, 54, и расположенное здесь же педиатрическое отделение детской городской поликлиники №1.

Эти медицинские учреждения обслуживают порядка 52-х тысяч взрослого и детского населения Суворовского района — жителей Пересыпи, Большевика, Слободки, СОН «Хаджибейский».

Кроме капитального ремонта помещений, в медицинских учреждениях установлены новая медицинская мебель и оборудование, компьютерная техника и холодильники. Также проведено комплексное благоустройство прилегающей территории, а для маленьких пациентов педиатрического отделения оборудована детская площадка.

Мэр отметил, что городские власти уделяют большое внимание развитию «депрессивных» районов города, в первую очередь, создавая условия для обеспечения качества жизни местных жителей. Г.Труханов также напомнил, что в 2016 году был проведен капитальный ремонт здания и закуплено новое оборудование в женскую консультацию и роддом №4, которые расположены на соседней улице от здания ЦПМСП №7.

В настоящее время проводится капитальный ремонт амбулаторий Центров первичной медико-санитарной помощи, расположенных на Хаджибейской дороге, на поселке Большевик, на Шкодовой горе.

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Артём Филипенко
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