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3,9 тысячи одесситов заболели на минувшей неделе гриппом и ОРВИ
15:31 / 14.04.2017
ОДЕССА, 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На минувшей неделе гриппом и ОРВИ заболели 3 тыс. 853 одессита, из них 76,4% составили дети до 17 лет, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, одесские медики регистрируют снижение активности эпидемического процесса по гриппу и ОРВИ
Так, по информации городского управления Госпродпотребслужбы, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе за прошедшую неделю находится ниже эпидемического порога на 28,5%.
Всего на минувшей неделе гриппом и ОРВИ заболели 3 тыс. 853 одессита, из них 76,4% составили дети до 17 лет.
По данным городского Департамента здравоохранения, основной удельный вес в заболеваемости принадлежит ОРВИ.
Согласно данным ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины» и по результатам мониторинга вирусологических исследований, продолжается циркуляция вируса гриппа А (Н3) (сезонного). Также выделен вирус гриппа В, что является признаком снижения активности эпидемического процесса.
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