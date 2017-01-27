3,9 тысячи одесситов заболели на минувшей неделе гриппом и ОРВИ

15:31 / 14.04.2017

ОДЕССА, 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На минувшей неделе гриппом и ОРВИ заболели 3 тыс. 853 одессита, из них 76,4% составили дети до 17 лет, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, одесские медики регистрируют снижение активности эпидемического процесса по гриппу и ОРВИ

Так, по информации городского управления Госпродпотребслужбы, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе за прошедшую неделю находится ниже эпидемического порога на 28,5%.

Всего на минувшей неделе гриппом и ОРВИ заболели 3 тыс. 853 одессита, из них 76,4% составили дети до 17 лет.

По данным городского Департамента здравоохранения, основной удельный вес в заболеваемости принадлежит ОРВИ.

Согласно данным ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины» и по результатам мониторинга вирусологических исследований, продолжается циркуляция вируса гриппа А (Н3) (сезонного). Также выделен вирус гриппа В, что является признаком снижения активности эпидемического процесса.