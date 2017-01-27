Руководство области обсудило перспективу создания центра госпитального округа на базе Арцизской ЦРБ

13:58 / 14.04.2017

ОДЕССА, 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во время визита в Арцизскую районную больницу глава Одесской ОГА Максим Степанов и председатель облсовета Анатолий Урбанский обсудили с депутатами облсовета и местным активом перспективы создания одного из десяти госпитальных округов на базе Арцизской ЦРБ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 апреля, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, вчера, 13 апреля, в рамках рабочей поездки на юг региона руководители ОГА и облсовета, а также депутаты областного совета Сергей Паращенко, Валентин Волканов, Дмитрий Чапир, Игнат Братинов посетили Арцизский районную больницу.

В пресс-службе отметили, что в 2016 году в медучреждении за средства областного бюджета отремонтирована крыша и операционный блок в хирургическом отделении, закуплено новое оборудование. Также 400 окон по всей больнице заменены на новые энергосберегающие. За средства местного бюджета сделан капитальный ремонт поликлиники, лечебных палат, частично обновлено оборудование.

Гости осмотрели поликлинику, отделение лучевого обследования (рентгенологии), кабинет компьютерной томографии, операционный блок и ознакомились с материально-техническим обеспечением учреждения. Особое внимание было уделено отделению гемодиализа, которое является филиалом Одесской областной клинической больницы и полностью финансируется из бюджета области. Отделение функционирует с 2009 года, оно рассчитано на 25 пациентов, здесь находится 8 аппаратов искусственной почки — 6 из них постоянно работают и 2 резервных. Сегодня процедуру гемодиализа проходят 13 человек с острой и хронической почечной недостаточностью.

Также обсуждались перспективы создания одного из десяти госпитальных округов области на базе Арцизской ЦРБ. Предполагается, что округ будет обслуживать жителей 4 районов — Татарбунарского, Тарутинского, Арцизского и Саратского.