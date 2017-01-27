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4,5 тысячи одесситов заболели гриппом и ОРВИ на прошлой неделе
16:29 / 14.02.2017
ОДЕССА, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На минувшей неделе гриппом и ОРВИ заболели 4 тыс. 463 одессита, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.
Так, по данным ГУ Госпродпотребслужбы, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе находится на сезонном уровне и не превышает эпидемический порог.
Всего на минувшей неделе гриппом и ОРВИ заболели 4 тыс. 463 одессита, из которых 78,4% составили дети в возрасте до 17 лет.
Интенсивный показатель заболеваемости среди детского населения находится ниже эпидемического порога на 34,4%.
Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди взрослых снизилась на 18,7%, по сравнению с предыдущей неделей.
Согласно данным городского департамента здравоохранения, основной удельный вес в заболеваемости принадлежит ОРВИ.
Согласно данным ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», по результатам мониторинга вирусологических исследований продолжается циркуляция вируса гриппа А (А/Н3N2) (сезонного).
В связи с отсутствием более 20% учащихся временно приостановлен учебный процесс в отдельных классах пяти общеобразовательных школ и одной гимназии Одессы.
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Артём Филипенко
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