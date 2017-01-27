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218 малышей родились на минувшей неделе в Одессе
17:26 / 13.02.2017
ОДЕССА, 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За прошедшую неделю в пяти городских родильных домах Одессы появились на свет 218 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 февраля, в департаменте здравоохранения Одесского горсовета.
По информации департамента, за прошедшую неделю в пяти городских родильных домах Одессы появились на свет 218 новорожденных, что на 8 детей больше, чем на предыдущей неделе.
Мальчиков родилось 123, девочек — 95. При этом в числе новорожденных — три пары близнецов.
Лидером по количеству принятых родов на минувшей неделе стал городской родильный дом №1, где увидели свет 55 малышей.
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