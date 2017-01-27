Тендеры на закупку онкомедпрепаратов проведены под личным контролем губернатора

11:34 / 13.02.2017

ОДЕССА, 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов сообщил, что понадобилась всего неделя, чтобы провести тендерные закупки онкомедпрепаратов, и вскоре необходимые лекарства начнут поступать в Областной онкодиспансер, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом губернатор заявил сегодня, 13 февраля, в ходе аппаратного совещания в ОГА.

В самом начале аппаратного совещания М. Степанов сообщил, что понадобилась всего неделя после аппаратного совещания 6 февраля, чтобы провести тендерные закупки онкомедпрепаратов. До этого тендерные закупки не проводились полгода, что привело к необратимым последствиям.

«Неужели нужно полгода, чтобы провести такой тендер и обеспечить медпрепаратами тяжело больных людей, которые ежедневно смотрят в лицо смерти? Как оказалось, для это нужна всего неделя! Для того, чтобы онкодиспансер разместил все необходимые материалы на «Прозорро», начал все необходимые процедуры и процесс закупки всех лекарственных средств. Неделя! Из этого можно сделать один вывод — тотальная некомпетенция, с одной стороны, и с другой — нежелание что-либо сделать. Или какие-то другие мотивы. Я могу вас заверить, что стандарт работы при мне такой: есть проблемы — есть пути их решения — есть решение этой проблемы. Кто с этим стандартом не согласен — предлагаю определиться в ближайшее время. По-другому не будет», — заявил он.

Губернатор обратился лично к начальнику Департамента по охране здоровья и социальной защите населения Татьяне Кривой и заявил, что только благодаря её бездеятельности определённое количество онкобольных не только не улучшило здоровье, но и умерло. Он выразил крайнее недовольство работой главы департамента.

«Я не думаю, что мы с вами будем в дальнейшем работать. А онкопрепаратами люди будут обеспечены в объёме 13 млн. грн.», — заявил губернатор.