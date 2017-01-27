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«Госпитальных округов сделаем столько, сколько нужно людям», — губернатор
17:51 / 06.02.2017
ОДЕССА, 06 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов заявил, что при делении области на госпитальные округа должны быть учтены реальные потребности населения, и поручил переработать план профильного Департамента ОГА, включив в него создание 10, а не 5 таких округов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом губернатор заявил сегодня, 6 февраля, на аппаратном совещании в ОГА.
В ходе совещания был заслушан доклад директора Департамента здравоохранения и социальной защиты населения ОГА Татьяны Кривой «О состоянии обеспечения доступности медицинской помощи и медицинского обслуживания населения Одесской области».
М. Степанов указал на недостатки в работе Департамента, в частности, на тот факт, что с июня 2016 года не было проведено ни одного тендера с целью закупки медикаментов для лечения онкологических больных.
Также губернатор заявил об угрозе социального взрыва из-за проекта создания Департаментом лишь пяти госпитальных округов.
«Люди должны получать качественную и доступную медицинскую помощь», — заявил он.
По результатам доклада глава облгосадминистрации дал поручения: упорядочить проведение процедуры закупки медикаментов для людей с онкологическими заболеваниями; разработать проект функционирования десяти госпитальных округов (а не пяти, как было предложено Департаментом); в течение трех следующих дней Департаменту здравоохранения и социальной защиты населения подготовить проект создания единой диспетчерской службы экстренной медицинской помощи.
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