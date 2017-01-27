ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе находится ниже эпидпорога
17:43 / 06.02.2017

ОДЕССА, 06 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе находится на сезонном уровне и не превышает эпидемический порог, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

По информации Госпродпотребслужбы, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе находится на сезонном уровне и не превышает эпидемический порог.

Всего на минувшей неделе гриппом и ОРВИ заболели 4 тыс. 440 одесситов, из которых дети в возрасте до 17 лет составили 70,6%. По данным городского департамента здравоохранения, основной удельный вес в заболеваемости принадлежит ОРВИ.

Согласно данным ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», по результатам мониторинга вирусологических исследований продолжается циркуляция вируса гриппа А (А/Н3N2) (сезонного).

В связи с отсутствием более 20% учащихся временно приостановлен учебный процесс в отдельных классах четырех общеобразовательных школ Одессы и одной гимназии.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:55 06.02.2017
Во вторник, 7 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:51 06.02.2017
«Госпитальных округов сделаем столько, сколько нужно людям», — губернатор
17:34 06.02.2017
210 малышей родились на минувшей неделе в Одессе
17:11 06.02.2017
«В области есть план мероприятий на случай снегопада», — губернатор
17:03 06.02.2017
«Помочь в борьбе с оползнями может частный инвестор», — вице-мэр Черноморска


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.009