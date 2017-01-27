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Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе находится ниже эпидпорога
17:43 / 06.02.2017
ОДЕССА, 06 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе находится на сезонном уровне и не превышает эпидемический порог, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.
По информации Госпродпотребслужбы, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе находится на сезонном уровне и не превышает эпидемический порог.
Всего на минувшей неделе гриппом и ОРВИ заболели 4 тыс. 440 одесситов, из которых дети в возрасте до 17 лет составили 70,6%. По данным городского департамента здравоохранения, основной удельный вес в заболеваемости принадлежит ОРВИ.
Согласно данным ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», по результатам мониторинга вирусологических исследований продолжается циркуляция вируса гриппа А (А/Н3N2) (сезонного).
В связи с отсутствием более 20% учащихся временно приостановлен учебный процесс в отдельных классах четырех общеобразовательных школ Одессы и одной гимназии.
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