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210 малышей родились на минувшей неделе в Одессе
17:34 / 06.02.2017

ОДЕССА, 06 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За прошедшую неделю в родильных домах Одессы появились на свет 210 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные городского департамента здравоохранения .

Так, по информации гордепздрава, за прошедшую неделю в пяти городских родильных домах Одессы появились на свет 210 новорожденных, в том числе две двойни.

Девочек на прошлой неделе родилось 108, мальчиков — 102.

Первенство по числу принятых родов на прошедшей неделе принадлежит городскому родильному дому №5, где на свет появились 58 малышей.

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Артём Филипенко
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