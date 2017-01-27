Губернатор передал автомобили скорой помощи трём южным районам области

13:49 / 03.02.2017

ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов передал пунктам экстренной медпомощи трех районов Одесской области автомобили скорой помощи, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 февраля, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, сегодня, 3 февраля, в Одесской городской станции скорой медицинской помощи состоялось торжественное вручение главой области автомобилей руководству пунктов экстренной (скорой) медицинской помощи Болградского, Тарутинского и Саратского районов.

3 специальных автомобиля скорой медицинской помощи Ford Transit класса «В» приобретены за счет субвенции из государственного бюджета (5 млн. грн.) и областного бюджета (0,5 млн. грн.) благодаря сотрудничеству Одесской ОГА и облсовета. Каждый из автомобилей полностью укомплектован современным оборудованием, необходимым для оказания медицинской помощи пациентам во время транспортировки их в лечебное учреждение и значительно расширяет возможности врачей в ее обеспечении.

Кроме того, в специализированных автомобилях скорой медицинской помощи предусмотрены все условия для создания комфортной работы медицинского персонала и водителя.

«Сфера здравоохранения — приоритетная сфера для Президента и Правительства. Я уверен, что эти авто спасут не одну человеческую жизнь. Хочу пожелать, чтобы каждый выезд заканчивался только положительно», — отметил М. Степанов.