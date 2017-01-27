|
русская версия | english version
|
|
Начат капремонт корпуса Саратской ЦРБ
10:54 / 03.02.2017
ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Саратской центральной районной больнице начат капитальный ремонт лечебного корпуса №2а, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 3 февраля, в пресс-службе Одесского областного совета.
По информации пресс-службы, в Саратской центральной районной больнице начат капитальный ремонт лечебного корпуса, в котором размещены терапевтическое и неврологическое отделения. Всего в корпусе 80 койко-мест.
Сейчас рабочая бригада приступила к установке металлопластиковых окон в неврологическом отделении. Также запланировано обустроить две палаты с повышенной комфортностью для ветеранов и участников боевых действий, провести ремонт санитарных узлов, также будет оборудован второй вход в больницу.
Средства на ремонтные работы выделены из областного бюджета в рамках комплексной программы «Здоровье» в размере 1 миллиона гривен.
Председатель областного совета Анатолий Урбанский отметил, что в текущем году в бюджете также заложены средства на капитальные ремонты и реализацию мероприятий по энергосбережению в лечебных учреждениях Одесской области.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
16:56 03.02.2017
16:10 03.02.2017
15:53 03.02.2017
15:41 03.02.2017
15:29 03.02.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.215
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»