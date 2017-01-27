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Начат капремонт корпуса Саратской ЦРБ
10:54 / 03.02.2017

ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Саратской центральной районной больнице начат капитальный ремонт лечебного корпуса №2а, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 февраля, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, в Саратской центральной районной больнице начат капитальный ремонт лечебного корпуса, в котором размещены терапевтическое и неврологическое отделения. Всего в корпусе 80 койко-мест.

Сейчас рабочая бригада приступила к установке металлопластиковых окон в неврологическом отделении. Также запланировано обустроить две палаты с повышенной комфортностью для ветеранов и участников боевых действий, провести ремонт санитарных узлов, также будет оборудован второй вход в больницу.

Средства на ремонтные работы выделены из областного бюджета в рамках комплексной программы «Здоровье» в размере 1 миллиона гривен.

Председатель областного совета Анатолий Урбанский отметил, что в текущем году в бюджете также заложены средства на капитальные ремонты и реализацию мероприятий по энергосбережению в лечебных учреждениях Одесской области.

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