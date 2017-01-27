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Закуплено новое медоборудование для областного перинатального центра
10:58 / 02.02.2017

ОДЕССА, 02 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Для Одесского областного перинатального центра закуплено новое медицинское оборудование, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 февраля, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, для Одесского областного перинатального центра закуплено новое медоборудование. В частности — 4 аппарата искусственной вентиляции легких, 7 ламп для фототерапии, 10 мониторов контроля состояния новорожденных, 8 инфузионных насосов для дозирования введения лекарств, 8 назальных аспираторов, многофункциональный операционный стол, 2 аппарата ультраволновой диагностики (высшей категории и переносной), кровати-трансформеры для проведения родов.

«Сюда попадают пациентки с высоким риском потери плода, а также с тяжелыми патологиями, нередко требующими проведение преждевременных родов. Оказание эффективной медицинской помощи детям требует соответствующего медицинского оборудования. Современная техника позволяет выхаживать детей с врожденной патологией, с недостаточной и даже с критически низкой массой тела и предотвращает развитие осложнений», — отметили в пресс-службе.

Оборудование закуплено на средства областного бюджета (около 13,5 млн. гривен) в рамках областной целевой программы «Здоровье».

«Эта программа нашла поддержку всего депутатского корпуса, несмотря на политические взгляды. И одной из ее целей является предоставление качественной медицинской помощи и снижение материнской и детской смертности. Убежден, что совместными усилиями будет достигнут конечный результат», — отметил председатель областного совета Анатолий Урбанский.

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