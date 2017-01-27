«У 50 женщин в 2016 году были обнаружены злокачественные опухоли молочных желез», — главврач 6-й поликлиники

16:14 / 01.02.2017

ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ходе осмотров, проведённых в 2016 г. в Городском центре заболевания грудной железы, который работает на базе Городской поликлиники №6, у 50 женщин были обнаружены злокачественные опухоли в молочных железах, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщила сегодня, 1 февраля, на пресс-конференции «Бесплатная диагностика онкологических заболеваний в Одессе» главный врач Городской поликлиники №6 Людмила Антипова.

По её данным, всего в течение года в Городском центре заболевания грудной железы, который уже 4 года работает на базе поликлиники, было осмотрено 8 тысяч женщин и мужчин. У 3 тысяч пациентов была обнаружена патология, причём, 54 из них — мужчины (всего было осмотрено 200 мужчин).

«К сожалению, у 50 женщин были обнаружены злокачественные опухоли в молочных железах. У 25 женщин оказался рак 1-й и 2-й стадий, а у 18 пациенток — 3-й и 4-й. И не всем удалось помочь. Поскольку многие обращаются к врачам слишком поздно...», — рассказала Л. Антипова.