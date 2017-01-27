|
русская версия | english version
|
|
Госпродпотребслужба выявила в одесских магазинах небезопасную детскую одежду
14:55 / 01.02.2017
ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Областное Управление Госпродпотребслужбы выявило в нескольких известных одесских магазинах детскую одежду, не соответствующую нормам безопасности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 февраля, в областном ГУ Госпродпотребслужбы.
По информации Главного управления, в течение 2016 года его специалисты осуществили в торговой сети Одессы ряд проверок безопасности текстильных изделий для детей.
В ходе проверок было выявлено значительное количество детской одежды со значительным превышением норм содержания синтетического волокна. В некоторых случаях содержание синтетики в составе ткани доходил до 100%.
Так, предметы детской одежды с нарушениями требований по безопасности были выявлены при проверке магазинов «Benetton», «Chicco», «Империя Детства», супермаркета «Виртус», гипермаркетов «АШАН» и «Эпицентр».
ГУ Госпродпотребслужбы запретило распространителям дальнейшую реализацию указанной продукции, полный список которой обнародован на сайте подразделения.
В управлении напомнили родителям о необходимости заботиться о здоровье детей, и при покупке детской одежды внимательно изучать информацию о составе ткани, которая содержится на навесном и вшивном ярлыках. Даже в известных брендовых магазинах может оказаться одежда, не соответствует нормам безопасности.
В одежде для детей от 0 до 3 лет первый и второй слой, которые ближе к телу, должны изготавливаться только из натуральных тканей. Это касается и детского постельного белья. Синтетическое волокно в составе детской одежды или белья ведет к нарушению теплообмена, может вызвать аллергию, зуд, раздражение кожи и интоксикацию.
К натуральным материалам относятся хлопок (cotton), шерсть (wool), шелк (silk). Содержание других примесей в составе текстиля для младенцев и детей ясельного возраста не должно превышать 10%, в чулочно-носочных изделиях — 25%.
Также детская одежда не должна иметь грубых швов и некачественных красок, которые оставляют следы на коже или легко смываются во время стирки.
Одежда для новорожденных не должна иметь швов с внутренней стороны и надеваться через голову. Не допускается контакт пуговиц, кнопок, застежек, аппликаций и других аксессуаров с телом ребенка.
В случае обнаружения запрещенных к реализации товаров и другой продукции, вызывающей сомнения в ее безопасности, граждан просят информировать ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области по телефонам: 716-13-01, 712-13-01.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:03 01.02.2017
16:48 01.02.2017
16:31 01.02.2017
16:14 01.02.2017
«У 50 женщин в 2016 году были обнаружены злокачественные опухоли молочных желез», — главврач 6-й поликлиники
15:30 01.02.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»