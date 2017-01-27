Госпродпотребслужба выявила в одесских магазинах небезопасную детскую одежду

14:55 / 01.02.2017

ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Областное Управление Госпродпотребслужбы выявило в нескольких известных одесских магазинах детскую одежду, не соответствующую нормам безопасности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 февраля, в областном ГУ Госпродпотребслужбы.

По информации Главного управления, в течение 2016 года его специалисты осуществили в торговой сети Одессы ряд проверок безопасности текстильных изделий для детей.

В ходе проверок было выявлено значительное количество детской одежды со значительным превышением норм содержания синтетического волокна. В некоторых случаях содержание синтетики в составе ткани доходил до 100%.

Так, предметы детской одежды с нарушениями требований по безопасности были выявлены при проверке магазинов «Benetton», «Chicco», «Империя Детства», супермаркета «Виртус», гипермаркетов «АШАН» и «Эпицентр».

ГУ Госпродпотребслужбы запретило распространителям дальнейшую реализацию указанной продукции, полный список которой обнародован на сайте подразделения.

В управлении напомнили родителям о необходимости заботиться о здоровье детей, и при покупке детской одежды внимательно изучать информацию о составе ткани, которая содержится на навесном и вшивном ярлыках. Даже в известных брендовых магазинах может оказаться одежда, не соответствует нормам безопасности.

В одежде для детей от 0 до 3 лет первый и второй слой, которые ближе к телу, должны изготавливаться только из натуральных тканей. Это касается и детского постельного белья. Синтетическое волокно в составе детской одежды или белья ведет к нарушению теплообмена, может вызвать аллергию, зуд, раздражение кожи и интоксикацию.

К натуральным материалам относятся хлопок (cotton), шерсть (wool), шелк (silk). Содержание других примесей в составе текстиля для младенцев и детей ясельного возраста не должно превышать 10%, в чулочно-носочных изделиях — 25%.

Также детская одежда не должна иметь грубых швов и некачественных красок, которые оставляют следы на коже или легко смываются во время стирки.

Одежда для новорожденных не должна иметь швов с внутренней стороны и надеваться через голову. Не допускается контакт пуговиц, кнопок, застежек, аппликаций и других аксессуаров с телом ребенка.

В случае обнаружения запрещенных к реализации товаров и другой продукции, вызывающей сомнения в ее безопасности, граждан просят информировать ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области по телефонам: 716-13-01, 712-13-01.