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210 малышей родилось на минувшей неделе в Одессе
09:33 / 31.01.2017

ОДЕССА, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 210 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 января, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные Департамента здравоохранения.

Так, за минувшую неделю в роддомах Одессы появилось на свет 210 новорожденных, в том числе — четыре пары близнецов.

На прошедшей неделе девочек появилось на свет 120, тогда как мальчиков — 90.

Наибольшее количество родов на прошедшей неделе принято в городском родильном доме №7, где увидели свет 60 малышей.

На данный момент в Одессе прием беременных, рожениц и родильниц проводят городские родильные дома №1, №4, №5 и №7. На этой неделе после завершения ежегодного планового косметического ремонта и дезинфекции возобновит свою работу городской роддом №2.

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Артём Филипенко
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