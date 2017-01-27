|
русская версия | english version
|
|
210 малышей родилось на минувшей неделе в Одессе
09:33 / 31.01.2017
ОДЕССА, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 210 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 31 января, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные Департамента здравоохранения.
Так, за минувшую неделю в роддомах Одессы появилось на свет 210 новорожденных, в том числе — четыре пары близнецов.
На прошедшей неделе девочек появилось на свет 120, тогда как мальчиков — 90.
Наибольшее количество родов на прошедшей неделе принято в городском родильном доме №7, где увидели свет 60 малышей.
На данный момент в Одессе прием беременных, рожениц и родильниц проводят городские родильные дома №1, №4, №5 и №7. На этой неделе после завершения ежегодного планового косметического ремонта и дезинфекции возобновит свою работу городской роддом №2.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
11:31 31.01.2017
11:19 31.01.2017
10:45 31.01.2017
Департамент муниципальной безопасности по итогам проверок 18 строек составил 18 протоколов об админнарушениях
10:37 31.01.2017
«В порту «Черноморск» не было рейдерского захвата — есть конфликт между двумя операторами», — ИФ АМПУ
09:47 31.01.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»