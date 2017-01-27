4,2 тысячи одесситов заболели гриппом и ОРВИ на прошлой неделе

16:39 / 30.01.2017

ОДЕССА, 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На минувшей неделе гриппом и ОРВИ заболели 4 тыс. 223 одессита, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 января, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Так, по информации ГУ Госпродпотребслужбы, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе снизилась на 11,2% по сравнению с предыдущей неделей. Всего на минувшей неделе гриппом и ОРВИ заболели 4 тыс. 223 одессита, из которых дети в возрасте до 17 лет составили 68,5%.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом соответствует сезонному уровню и находится ниже эпидемического порога.

По данным городского Департамента здравоохранения, основной удельный вес в заболеваемости принадлежит ОРВИ.

Согласно данным ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», по результатам мониторинга вирусологических исследований продолжается циркуляция вируса гриппа А (Н3) (сезонного).

В связи с отсутствием более 20% учащихся временно приостановлен учебный процесс в отдельных классах двух общеобразовательных школ Одессы.