211 малышей родились на прошедшей неделе в Одессе

17:20 / 23.01.2017

ОДЕССА, 23 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 211 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 января, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные городского департамента здравоохранения,

Так, по данным гордепздрава, за минувшую неделю в роддомах Одессы появились на свет 211 новорожденных, что на 20 детей больше, чем на предыдущей неделе. При этом за неделю население Одессы пополнили четыре двойни.

Новорожденных мальчиков появилось на свет 115, девочек — 96.

Пальма первенства по числу принятых родов на прошлой неделе принадлежит городскому родильному дому №1, где увидели свет 60 малышей.

На сегодняшний день в Одессе прием беременных, рожениц и родильниц проводят городские родильные дома №1, №4, №5 и №7.

На следующей неделе после завершения ежегодного планового косметического ремонта и дезинфекции возобновит свою работу городской роддом №2.