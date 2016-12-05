5 тысяч одесситов заболели гриппом и ОРВИ на прошлой неделе

14:25 / 23.01.2017

ОДЕССА, 23 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На минувшей неделе ОРВИ и гриппом заболели 5 тыс. 28 одесситов, более половины из которых — дети до 17 лет, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте со ссылкой на данные Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе за прошедшую неделю находится ниже эпидемического порога на 13,8%.

Всего на минувшей неделе ОРВИ и гриппом заболели 5 тыс. 28 одесситов, из них 58,6% составили дети до 17 лет.

По данным городского департамента здравоохранения, основной удельный вес в заболеваемости принадлежит ОРВИ.

Согласно данным ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины» и по результатам мониторинга вирусологических исследований, продолжается циркуляция вируса гриппа А (Н3) (сезонного). Также выделен вирус гриппа В, что является признаком снижения активности эпидемического процесса.

В связи с отсутствием более 20% учащихся, временно приостановлен учебный процесс в отдельных классах трех общеобразовательных школ Одессы.