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Женская консультация №10 возобновила работу после ремонта
17:41 / 20.01.2017
ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе после капитального ремонта начала работу женская консультация №10 на Пересыпи, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, женская консультация №10 при городском родильном доме №4, расположенная на Пересыпи, начала работу после завершения капитального ремонта.
Ремонтные работы были начаты в августе минувшего года и проведены за счет средств городского бюджета Одессы.
В результате ремонта консультация получила обновленные помещения с энергосберегающими металлопластиковыми окнами, новыми коммуникациями, современной мебелью и медоборудованием.
В консультации ведут прием пять участковых акушеров-гинекологов и один подростковый акушер-гинеколог. Работает кабинет патологии шейки матки, где проводится процедура видеокольпоскопии.
Врачи женской консультации №10 ведут прием по адресу: ул. Атамана Головатого, 60 (угол пер. П. Кравцова). Работает телефон для справок и записи на прием: 778-61-88.
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Сергей Гриневецкий
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