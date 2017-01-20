Одесса > Новости > Здравоохранение Женская консультация №10 возобновила работу после ремонта 17:41 / 20.01.2017 ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе после капитального ремонта начала работу женская консультация №10 на Пересыпи, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 20 января, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, женская консультация №10 при городском родильном доме №4, расположенная на Пересыпи, начала работу после завершения капитального ремонта. Ремонтные работы были начаты в августе минувшего года и проведены за счет средств городского бюджета Одессы. В результате ремонта консультация получила обновленные помещения с энергосберегающими металлопластиковыми окнами, новыми коммуникациями, современной мебелью и медоборудованием. В консультации ведут прием пять участковых акушеров-гинекологов и один подростковый акушер-гинеколог. Работает кабинет патологии шейки матки, где проводится процедура видеокольпоскопии. Врачи женской консультации №10 ведут прием по адресу: ул. Атамана Головатого, 60 (угол пер. П. Кравцова). Работает телефон для справок и записи на прием: 778-61-88. версия для печати