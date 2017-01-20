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Дипломаты передали детской больнице №3 медоборудование, купленное за средства с Рождественской ярмарки
16:21 / 20.01.2017
ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Главы дипломатических миссий, аккредитованных в Одессе, передали детской городской клинической больнице №3 медоборудование, которое было приобретено на средства, вырученные в ходе Рождественской дипломатической ярмарки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, сегодня, 20 января, представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Одессе, во главе с представителем МИД Украины в Одесской области Константином Ржепишевским и директором Одесского дипломатического клуба Анатолием Поповым передали детской городской клинической больнице №3 медицинское оборудование, приобретенное на средства, вырученные на VI Дипломатической благотворительной ярмарке.
«Для нас большая честь оказывать помощь детским медицинским учреждениям города. Мы это делаем уже в шестой раз. Я очень благодарен всем руководителям дипломатических миссий, которые всегда с энтузиазмом откликаются на нашу инициативу», — подчеркнул К. Ржепишевский.
Сегодня главному врачу детской больницы №3 Елене Артемовой были переданы насос шприцевой инфузионный (инфузомат), три пульсоксиметра и холодильник.
Мэр Одессы Геннадий Труханов выразил огромную благодарность дипломатам за такое чуткое отношение к жизни города.
Также городской голова рассказал, что в рамках работы по повышению качества оказания медицинских услуг в Одессе ко Дню города детская больница №3 получила современный аппарат Hamilton для искусственной вентиляции легких, на приобретение которого из горбюджета было направлено 750 тыс. гривен.
В целом, благодаря программе «Здоровье» в 2016 году детские лечебно-профилактические учреждения Одессы получили современное медоборудование на общую сумму 13,2 млн. гривен. В 2017 году финансирование на развитие сферы здравоохранения города Одессы планируется увеличить.
СПРАВКА: Инфузомат представляет собой помпу для дозированного введения растворов и препаратов при проведении интенсивной терапии и анестезии. Работа аппарата контролируется электроникой.
Пульсоксиметр используется для неинвазивного измерения уровня насыщения крови кислородом. Существует множество патологий, течение которых сопровождается хроническим недостатком кислорода в крови (гипоксией) и при которых показатель насыщения крови кислородом требует постоянного наблюдения.
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Сергей Гриневецкий
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