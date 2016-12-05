191 ребенок родился на минувшей неделе в Одессе

17:12 / 16.01.2017

ОДЕССА, 16 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появился на свет 191 новорожденный, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 января, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные Департамента здравоохранения.

Так, по данным гордепздрава, на минувшей неделе в Одессе родился 191 ребёнок — 106 мальчиков и 85 девочек.

При этом в числе новорожденных — три пары близнецов.

Наибольшее количество родов на прошлой неделе принято в городском родильном доме №7, где увидели свет 55 малышей.

На данный момент в Одессе прием беременных, рожениц и родильниц проводят городские родильные дома №1, №4, №5 и №7.

В городском роддоме №2 в настоящее время проводится ежегодный плановый косметический ремонт и дезинфекция. Его работа будет возобновлена с 1 февраля.