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Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Одессе пока остаётся повышенным
13:19 / 11.01.2017
ОДЕССА, 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Число заболевших гриппом и ОРВИ в Одессе за последнюю неделю снизилось за счёт уменьшения заболеваемости среди ушедших на каникулы детей, однако общий уровень заболеваемости по-прежнему остаётся повышенным, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщила сегодня, 11 января, пресс-секретарь Департамента здравоохранения Одесского горсовета Алёна Вельможко.
По её словам, данные одесского отделения Госпродпотребнадзора свидетельствуют о том, что общий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди одесситов снизился на 31,6% по сравнению с прошлой неделей.
«Такой результат достигнут, в основном, за счёт того, что почти на 50% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей до 16 лет. Однако уровень заболеваемости на сегодняшний день остаётся высоким, что не позволяет говорить о спаде эпидемии», — подчеркнула А. Вельможко.
По её словам, вопрос о том, пойдут ли в понедельник, 16 января, дети в школы, будет решаться на оперативном штабе ОГА в пятницу. А окончательное решение — за Департаментом образования и науки Одесского горсовета.
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Сергей Гриневецкий
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