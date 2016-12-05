192 малыша родилось на прошедшей неделе в Одессе

16:53 / 10.01.2017

ОДЕССА, 10 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За первую неделю 2017 года в городских родильных домах Одессы появилось на свет 192 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 января, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные гордепздрава.

По информации департамента, на прошедшей неделе в Одессе появилось на свет 192 новорожденных, в том числе две двойни.

Мальчиков родилось 101, девочек — 91.

Лидером по числу принятых родов на минувшей неделе стал городской родильный дом №1, где увидели свет 53 малыша.

На данный момент в Одессе прием беременных, рожениц и родильниц проводят городские родильные дома №1, №4, №5 и №7. В городском роддоме №2 в настоящее время проводится ежегодный плановый косметический ремонт и дезинфекция. Работа одесского роддома №2 будет возобновлена с 1 февраля.