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192 малыша родилось на прошедшей неделе в Одессе
16:53 / 10.01.2017
ОДЕССА, 10 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За первую неделю 2017 года в городских родильных домах Одессы появилось на свет 192 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 января, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные гордепздрава.
По информации департамента, на прошедшей неделе в Одессе появилось на свет 192 новорожденных, в том числе две двойни.
Мальчиков родилось 101, девочек — 91.
Лидером по числу принятых родов на минувшей неделе стал городской родильный дом №1, где увидели свет 53 малыша.
На данный момент в Одессе прием беременных, рожениц и родильниц проводят городские родильные дома №1, №4, №5 и №7. В городском роддоме №2 в настоящее время проводится ежегодный плановый косметический ремонт и дезинфекция. Работа одесского роддома №2 будет возобновлена с 1 февраля.
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Сергей Гриневецкий
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