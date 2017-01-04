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Более 11 тысяч новорожденных появилось на свет в 2016 году в роддомах Одессы
12:22 / 04.01.2017

ОДЕССА, 04 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным департамента здравоохранения Одесского горсовета, в 2016 году в Одессе родилось более 11 тысяч детей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Так, по информации департамента, на протяжении 2016 года в городских родильных домах медики приняли 11 тыс. 190 родов.

Всего в 2016 году в одесских роддомах увидели свет 11 тыс. 276 новорожденных, в том числе появилось на свет 124 пары близнецов, а также отмечен уникальный в масштабах всей страны случай — рождение пятерняшек.

Лидером по количеству принятых родов в минувшем году стал одесский родильный дом №1, где увидели свет 2 тыс. 690 малышей.

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