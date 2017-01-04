|
русская версия | english version
|
|
Более 11 тысяч новорожденных появилось на свет в 2016 году в роддомах Одессы
12:22 / 04.01.2017
ОДЕССА, 04 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным департамента здравоохранения Одесского горсовета, в 2016 году в Одессе родилось более 11 тысяч детей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 4 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Так, по информации департамента, на протяжении 2016 года в городских родильных домах медики приняли 11 тыс. 190 родов.
Всего в 2016 году в одесских роддомах увидели свет 11 тыс. 276 новорожденных, в том числе появилось на свет 124 пары близнецов, а также отмечен уникальный в масштабах всей страны случай — рождение пятерняшек.
Лидером по количеству принятых родов в минувшем году стал одесский родильный дом №1, где увидели свет 2 тыс. 690 малышей.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
16:28 04.01.2017
16:04 04.01.2017
15:40 04.01.2017
14:41 04.01.2017
14:08 04.01.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.273
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»