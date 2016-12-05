В Одессе усилен противоэпидемический режим и закрыты на карантин школы

10:02 / 28.12.2016

ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе введены ограничительные меры на период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесского городского совета в соответствии с предложениями Госпродпотребслужбы в г. Одессе и Департамента здравоохранения Одесского городского совета приняла решение ввести ограничительные меры на период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в г. Одессе.

В городе усилен противоэпидемический режим в местах массового пребывания людей, к которым относятся: аэропорт, вокзал, автовокзалы, детские дошкольные учреждения, школы, предприятия, учреждения культуры и образования и торговли независимо от формы собственности. Влажная уборка помещений проводится с применением дезинфицирующих средств, должно быть обеспечено регулярное проветривание, кварцевание и пр.

В школах города приостановлен учебный процесс.

Во всех лечебно-профилактических учреждениях Одессы введен запрет на посещения пациентов в стационарах и масочный режим. Также временно приостановлена плановая профилактическая госпитализация пациентов с хроническими заболеваниями при отсутствии показаний к ургентной госпитализации, что позволит обеспечить необходимый резерв коек на случай поступления пациентов с гриппом и тяжелой пневмонией.

Все реанимационные отделения городских больниц обеспечены CPAP-аппаратами и кислородными концентраторами, использование которых значительно облегчает лечение тяжелых форм пневмонии и ускоряет выздоровление пациентов. Департаментом здравоохранения дополнительно разработан план перепрофилирования отделений городских стационаров на случай увеличения количества госпитализации пациентов с гриппом и ОРВИ. Коечный фонд медучреждений Одессы позволяет обеспечить оказание медицинской помощи в полном объеме.

Поликлинические учреждения во всех районах города будут работать 7 дней в неделю (в воскресенье — дежурный врач).