ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
 
Голосование
После отставки М. Саакашвили кого вы видите губернатором Одесской области?
Вадима Рабиновича
Игоря Кононенко
Сергея Паращенко
Сергея Гриневецкого
Антона Киссе
Алексея Гончаренко
Юрия Маслова
Ивана Плачкова
Михаила Шмушковича
Геннадия Москаля
человека из Администрации Президента
другой вариант
 
Погода




В Одессе усилен противоэпидемический режим и закрыты на карантин школы
10:02 / 28.12.2016

ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе введены ограничительные меры на период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесского городского совета в соответствии с предложениями Госпродпотребслужбы в г. Одессе и Департамента здравоохранения Одесского городского совета приняла решение ввести ограничительные меры на период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в г. Одессе.

В городе усилен противоэпидемический режим в местах массового пребывания людей, к которым относятся: аэропорт, вокзал, автовокзалы, детские дошкольные учреждения, школы, предприятия, учреждения культуры и образования и торговли независимо от формы собственности. Влажная уборка помещений проводится с применением дезинфицирующих средств, должно быть обеспечено регулярное проветривание, кварцевание и пр.

В школах города приостановлен учебный процесс.

Во всех лечебно-профилактических учреждениях Одессы введен запрет на посещения пациентов в стационарах и масочный режим. Также временно приостановлена плановая профилактическая госпитализация пациентов с хроническими заболеваниями при отсутствии показаний к ургентной госпитализации, что позволит обеспечить необходимый резерв коек на случай поступления пациентов с гриппом и тяжелой пневмонией.

Все реанимационные отделения городских больниц обеспечены CPAP-аппаратами и кислородными концентраторами, использование которых значительно облегчает лечение тяжелых форм пневмонии и ускоряет выздоровление пациентов. Департаментом здравоохранения дополнительно разработан план перепрофилирования отделений городских стационаров на случай увеличения количества госпитализации пациентов с гриппом и ОРВИ. Коечный фонд медучреждений Одессы позволяет обеспечить оказание медицинской помощи в полном объеме.

Поликлинические учреждения во всех районах города будут работать 7 дней в неделю (в воскресенье — дежурный врач).

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
17:55 28.12.2016
В четверг, 29 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:36 28.12.2016
«В команде «ИнтерХим-СДЮСШОР им. Литвака» собраны лидеры украинского баскетбола», — тренер
16:59 28.12.2016
Баскетболистки команды «ИнтерХим-СДЮСШОР им. Литвака» стали участницами проекта «COM-press»
16:22 28.12.2016
Патрульная полиция считает главным достижением года разгрузку Екатерининской для проезда
16:05 28.12.2016
Одесситов, пострадавших от краж и грабежей, призывают обращаться в полицию без промедления


© 2005—2016 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2016 S&A design team / 0.009