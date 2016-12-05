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Депобразования пока не вводит тотальный карантин в одесских школах
17:56 / 26.12.2016

ОДЕССА, 26 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Департаменте образования и науки Одесского городского совета не подтверждают введение карантина в одесских школах с завтрашнего дня, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

По информации ряда СМИ, возможность закрытия школ города на карантин до нового года обсуждался сегодня на областном штабе облздрава.

Однако замначальника Департамента по связям с общественностью Одесского горсовета Наталья Мальцева сообщила, что, по всей вероятности, до нового года школы на карантин закрываться не будут.

По её информации, на сегодняшний день в одесских школах в связи с карантином по гриппу и ОРВИ не работает 60 классов. На прошлой неделе на карантин был закрыт 91 школьный класс.

«Думается, что особой необходимости закрывать все школы города на карантин по гриппу нет, тем более, что через 2 дня в школах начнутся зимние каникулы. Однако, вариант карантина не исключён, если последует соответствующе распоряжение Одесского городского головы», — подчеркнула Н. Мальцева.

В городском Департаменте образования и науки введение общего карантина в школах также не подтвердили.

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