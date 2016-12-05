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210 малышей родилось на минувшей неделе в Одессе
17:09 / 26.12.2016

ОДЕССА, 26 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 210 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 декабря, в департаменте здравоохранения Одесского горсовета.

По данным департамента, за минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 210 новорожденных, в том числе — две пары близнецов.

Новорожденных мальчиков на минувшей неделе появилось на свет 108, девочек — 102.

Наибольшее количество родов на прошедшей неделе принято в городском родильном доме №7, где появился на свет 51 малыш.

В настоящее время в Одессе прием беременных, рожениц и родильниц проводят городские родильные дома №1, №4, №5 и №7.

С 25 декабря временно приостановлена госпитализация пациенток в городской роддом №2, в котором с 30 декабря начинается проведение ежегодного планового косметического ремонта и дезинфекции. Работа роддома №2 будет возобновлена с 1 февраля 2017 года.

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