Одесса > Новости > Здравоохранение Ограничительный режим по гриппу введён в больницах города 17:11 / 22.12.2016 ОДЕССА, 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В больницах Одессы введён ограничительный режим в связи с эпидемией гриппа, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Одесского горсовета Надежда Гончаренко. По её словам, в настоящее время в больницах города прекращена плановая госпитализация. Введён масочный режим, запрещены посещения родственниками больных. Все стационары города, где есть реанимационные отделения — больницы №№1,10,11 — оснащены дыхательной аппаратурой, кислородными концентраторами. В должном количестве закуплен медпрепарат «тамифлю» — единственный эффективный при лечении пневмонии. «Мониторинг по лечебным учреждениям показал, что особо тяжёлых больных нет. 25 пациентов с пневмонией, которые находятся на лечении, — сезонная норма», — заявила чиновник. версия для печати