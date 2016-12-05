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Ограничительный режим по гриппу введён в больницах города
17:11 / 22.12.2016

ОДЕССА, 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В больницах Одессы введён ограничительный режим в связи с эпидемией гриппа, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Одесского горсовета Надежда Гончаренко.

По её словам, в настоящее время в больницах города прекращена плановая госпитализация. Введён масочный режим, запрещены посещения родственниками больных.

Все стационары города, где есть реанимационные отделения — больницы №№1,10,11 — оснащены дыхательной аппаратурой, кислородными концентраторами.

В должном количестве закуплен медпрепарат «тамифлю» — единственный эффективный при лечении пневмонии.

«Мониторинг по лечебным учреждениям показал, что особо тяжёлых больных нет. 25 пациентов с пневмонией, которые находятся на лечении, — сезонная норма», — заявила чиновник.

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