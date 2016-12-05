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«Лечить грипп «по интернету» опасно для жизни», — главврач Инфекционной больницы
16:55 / 22.12.2016

ОДЕССА, 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Главный врач Городской клинической инфекционной больницы Светлана Лаврюкова заявила, что самолечение гриппа представляет угрозу для жизни при высоком эпидпороге, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

По её словам, оценить тяжесть заболевания и назначить лечение может только врач. Грипп является опасным заболеванием, в результате которого развивается пневмония. При её лечении эффективны только антибиотики сочетании с другими медпрепаратами, назначить которые может только врач.

«В этом году значительно большая часть пациентов обращается на более ранних стадиях заболевания, т.е. до третьих суток. Это позволяет более успешно бороться с осложнениями гриппа — пневмонией, которая развивается стремительно. Если у больного вечером при поступлении могут быть повреждены только нижние доли лёгких, то к утру — уже вся их часть. Вот почему крайне важно не заниматься самолечением и вовремя госпитализироваться», — подчеркнула главврач.

На сегодняшний день в Инфекционной больнице развёрнуто 6 отделений для больных гриппом и ОРВИ.

Ежесуточно Скорой помощью госпитализируется от 35 до 39 человек. Общее число больных гриппом в Инфекционной больнице — 141, из которых 41 — дети.

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