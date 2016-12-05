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Госпитальные базы города увеличены и готовы к приёму заболевших гриппом и ОРВИ
16:25 / 21.12.2016

ОДЕССА, 21 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В 2016 году в Одессе увеличена приёмная способность госпитальных баз детей и беременных женщин, заболевших гриппом и ОРВИ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 21 декабря, на пресс-конференции сообщила начальник отдела охраны материнства и детства Департамента здравоохранения Одесского горсовета Ирина Руденко.

По её словам, с начала эпидсезона, 3 октября, за медицинской помощью в лечебные учреждения города обратилось 31 тыс. 689 детей до 14 лет (70% от всех заболевших).

В настоящий момент 380 детей проходят лечение на больничных койках, а 2 тыс. 850 детей — амбулаторно, в детских поликлиниках.

Ежедневно, по оперативным данным Скорой помощи, госпитализируется 144 ребёнка — их принимают в детских отделениях Инфекционной больницы, Детской больнице им. Б. Я. Резникова на базе Медицинского университета, в детской городской больнице №3 Суворовского района.

К группе риска относятся также беременные женщины. Из них с начала эпидсезона 227 обратилось за помощью в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. В городские стационары госпитализирована 81, а 37 из них переведены на 3-й уровень тяжести болезни.

«До нынешнего года все беременные с гриппом и ОРВИ госпитализировались только в роддома №2 и №7. В связи с тем, что с 25 декабря роддом №2 будет закрыт на помывку, роддома №1, 4, 5, 7 также будут принимать беременных женщин, заболевших гриппом и ОРВИ», — подчеркнула И. Руденко

Чиновник заверила, что в случае тяжёлой степени заболевания, такие женщины будут госпитализироваться в Областную клиническую больницу.

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