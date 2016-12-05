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71 класс в 14 школах города остаётся закрыт на карантин по гриппу и ОРВИ
16:10 / 21.12.2016
ОДЕССА, 21 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Главный специалист отдела госнадзора за соблюдением санитарного законодательства управления Госпродпотребслужбы в г. Одессе Ольга Балановская сообщила, что по состоянию на сегодняшний день 71 класс в 14 школах города остаётся закрыт на карантин по гриппу и ОРВИ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»
Об этом О. Балановская сообщила сегодня, 21 декабря, на пресс-конференции по проблеме заболеваемости гриппом и ОРВИ в Одессе.
Специалист отметила, что если в классах, и тем более, школах отсутствует более 20% учащихся в связи с заболеваемостью гриппом или ОРВИ, директора школ самостоятельно принимают решения о закрытии учебного заведения или отдельных классов на карантин.
По словам чиновника, между Департаментом здравоохранения и Департаментом образования и науки горсовета идёт еженедельный обмен информацией об отсутствующих в школах детях, заболевших гриппом и ОРВИ, что позволяет координировать действия служб.
«На сегодняшний день уже закрыт 71 класс в 14 школах города. Учитывая количество заболевших, такую информацию с понедельника мы запрашиваем уже ежедневно. Те классы, которые были закрыты 13 и 15 декабря, уже пошли в школу 20 декабря», — добавила О. Балановская.
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Сергей Гриневецкий
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