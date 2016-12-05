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Заболеваемость гриппом в Одессе продолжает расти
15:17 / 21.12.2016

ОДЕССА, 21 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ— Прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Одессе регистрируется во всех возрастных категориях, но лидируют в этом отношении школьники, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом сегодня, 21 декабря, на пресс-конференции сообщила главный специалист отдела госнадзора за соблюдением санитарного законодательства управления Госпродпотребслужбы в г. Одессе Ольга Балановская

Специалист отметила, что прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ регистрируется во всех возрастных категориях одесситов. Но «пальму первенства» держат дети школьного возраста.

По её словам, показатели прироста в подростковой группе за последнюю неделю составляют 50%, в том числе 40% — среди детей до 14 лет.

Взрослая категория населения за неделю «прибавила» до 35%.

Всего за последнюю неделю зафиксировано 6 тыс. 349 одесситов, заболевших гриппом.

Из них 4 тыс. 333 — дети.

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