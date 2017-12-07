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Противотуберкулезный диспансер горел поздно вечером в Белгороде-Днестровском
10:03 / 12.12.2017
ОДЕССА, 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 11 декабря, около 10 часов вечера произошёл пожар в противотуберкулезном диспансере в Белгороде-Днестровском, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 12 декабря, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 11 декабря в 21:57 в службу спасения «101» в г. Белгород-Днестровский поступило сообщение о пожаре в противотуберкулезном диспансере №2 на ул. Военная.
Прибывшие на место спасатели установили, что произошло возгорание электрической розетки на втором этаже двухэтажного здания. Обслуживающий персонал и работники ГСЧС эвакуировали из корпуса восьмерых пациентов.
В 22:12 пожар на площади 2 кв. м был локализован и в 22:18 ликвидирован.
Допустимая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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