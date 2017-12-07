Противотуберкулезный диспансер горел поздно вечером в Белгороде-Днестровском

10:03 / 12.12.2017

ОДЕССА, 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 11 декабря, около 10 часов вечера произошёл пожар в противотуберкулезном диспансере в Белгороде-Днестровском, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 декабря, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 11 декабря в 21:57 в службу спасения «101» в г. Белгород-Днестровский поступило сообщение о пожаре в противотуберкулезном диспансере №2 на ул. Военная.

Прибывшие на место спасатели установили, что произошло возгорание электрической розетки на втором этаже двухэтажного здания. Обслуживающий персонал и работники ГСЧС эвакуировали из корпуса восьмерых пациентов.

В 22:12 пожар на площади 2 кв. м был локализован и в 22:18 ликвидирован.

Допустимая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.