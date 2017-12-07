«Пятеро пострадавших, в том числе двое детей, направлены в больницы после пожара в 7 трамвае», — ГУ ГСЧС

11:32 / 08.12.2017

ОДЕССА, 08 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Главного управления ГСЧС в области, в результате пожара 7 декабря в трамвае 7 маршрута пострадали 7 человек, пятеро из них направлены в медучреждения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 декабря, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 7 декабря в 17:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на проспекте Добровольского на остановке «Молодая Гвардия» произошло возгорание трамвая.

К месту происшествия было немедленно направлено пожарно-спасательное отделение 5-й государственной пожарно-спасательной части. Было установлено, что горит городской трамвай маршрута №7.

Спасатели провели обесточивание трамвая и обеспечили тушения огня.

Пожар на площади 2 кв. м в 18:01 был локализован и в 18:13 ликвидирован. Огнем поврежден распределительный щит и оборудование трамвая.

Вероятной причиной пожара считается короткое замыкание электропроводки.

Работниками скорой медицинской помощи проведен осмотр 7 человек, по его результатам в медицинские учреждения были направлены 5 человек, из них 2 ребенка, с диагнозом «отравление продуктами горения». Состояние здоровья пострадавших средней тяжести.

К ликвидации пожара привлекались 1 единица основной пожарной техники и 5 человек личного состава.