Трамвай 7 маршрута загорелся вчера вечером в районе «Молодой гвардии»

09:23 / 08.12.2017

ОДЕССА, 08 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 7 декабря, в вечернее время в районе «Молодой гвардии» произошло возгорание в трамвае 7-го маршрута, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 декабря, в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс».

По информации пресс-службы, 7 декабря около 18:00 в вагоне трамвайного маршрута №7, который двигался в сторону поселка Котовского, в районе «Молодой гвардии» произошло возгорание в кабине водителя.

Специалисты КП «Одесгорэлектротранс» выясняют причины случившегося.

Как сообщают СМИ со ссылкой на правоохранителей, в салоне началась паника, при эвакуации пассажиров в дверях возникла давка — в результате 7 человек обратились к медикам с признаками отравления угарным газом, синяками и ушибами.