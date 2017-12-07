|
|
Трамвай 7 маршрута загорелся вчера вечером в районе «Молодой гвардии»
09:23 / 08.12.2017
ОДЕССА, 08 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 7 декабря, в вечернее время в районе «Молодой гвардии» произошло возгорание в трамвае 7-го маршрута, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 декабря, в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс».
По информации пресс-службы, 7 декабря около 18:00 в вагоне трамвайного маршрута №7, который двигался в сторону поселка Котовского, в районе «Молодой гвардии» произошло возгорание в кабине водителя.
Специалисты КП «Одесгорэлектротранс» выясняют причины случившегося.
Как сообщают СМИ со ссылкой на правоохранителей, в салоне началась паника, при эвакуации пассажиров в дверях возникла давка — в результате 7 человек обратились к медикам с признаками отравления угарным газом, синяками и ушибами.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
Loading...
Последние новости:
15:12 08.12.2017
14:21 08.12.2017
13:45 08.12.2017
11:52 08.12.2017
11:32 08.12.2017
«Пятеро пострадавших, в том числе двое детей, направлены в больницы после пожара в 7 трамвае», — ГУ ГСЧС
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.756
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»