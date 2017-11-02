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Тело погибшей женщины найдено вчера вечером на месте пожара в гараже в Одессе
11:48 / 06.12.2017
ОДЕССА, 06 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Тело погибшей женщины найдено вчера вечером на месте пожара в гараже на ул. Романа Кармена, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 декабря, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 5 декабря в 21:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на ул. Романа Кармена произошло возгорание в гараже.
К месту вызова через 6 минут прибыло пожарно-спасательное отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части.
Было установлено, что горит мусор в металлическом гараже и имеется угроза распространения огня на другие гараже.
Пожар на площади 12 кв. м в 22:01 был локализован и в 22:09 ликвидирован.
На месте происшествия обнаружено тело женщины без признаков жизни. Причина гибели и персональные данные устанавливаются.
Вероятной причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
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Сергей Гриневецкий
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