Одесские спасатели провели тактико-специальные учения в национальной научной библиотеке

16:27 / 05.12.2017

ОДЕССА, 05 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские спасатели провели гарнизонные тактико-специальные учения в национальной научной библиотеке, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 5 декабря, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, сегодня, 5 декабря, спасатели ГУ ГСЧС Украины в Одесской области провели гарнизонные тактико-специальные учения по ликвидации пожара в книгохранилище Одесской национальной научной библиотеки. Специалисты службы спасения отработали действия по организации эвакуации персонала объекта в результате условного пожара, организацию и тактику тушения пожаров в культурно-образовательных заведениях и организацию взаимодействия со службами объекта.

По легенде учений возгорание произошло в электрощитовой в подвальном помещении и на 5-м этаже 9-этажного здания книгохранилища на общей площади 160 кв. м. Дежурный с помощью системы оповещения сообщил в пожаре всем присутствующим и одновременно сообщил службу спасения «101». За три минуты на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и приступили к ликвидации пожара и эвакуации людей. Всего были эвакуированы около 300 человек. Тушение пожара проводилось с помощью звеньев газодымозащитной службы изнутри и с помощью автолестницы снаружи.

Всего в учениях приняли участие 11 единиц пожарно-спасательной техники и 43 человека личного состава. Как отметил заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины в Одесской области Александр Крицкий, проводить такие учения крайне важно, ведь в случае реального пожара в библиотеке возможно скопление большого количества людей и возникновение паники, а наличие значительного количества горючих материалов предоставляет большую угрозу быстрого распространения огня. Опасные факторы таких пожаров способны создавать реальную угрозу жизни и здоровью людей, находящихся в этих помещениях. Также пожар угрожает уникальным ценностям — научным, историческим и художественным.

Подводя итоги, А. Крицкий отметил, что учения прошли на высоком уровне, спасатели и персонал библиотеки сработали оперативно, профессионально и слаженно.