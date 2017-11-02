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Недействующая база отдыха выгорела в воскресенье в Затоке
11:28 / 04.12.2017
ОДЕССА, 04 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В воскресенье, 3 декабря, в пгт. Затока сгорели 10 домиков на территории недействующей базы отдыха, подожжённой неизвестными, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 4 декабря, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 3 декабря в 07:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в пгт. Затока на территории недействующей базы отдыха «Зори Тирасполя» произошло возгорание деревянных домов.
Пожарно-спасательные подразделения были направлены по повышенному рангу вызова «Пожар 1-БИС» и через 17 минут первые подразделения пожарно-спасательного отряда уже приступили к тушению пожара.
Были созданы 3 оперативных участка и штаб пожаротушения. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц основной пожарной техники и 27 человек личного состава.
Огонь в 07:50 был локализован и в 09:52 полностью ликвидирован.
Общая площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. В результате пожара огнем уничтожено десять одноэтажных деревянных домов базы отдыха.
Спасены от возгорания расположенные рядом здания действующей базы отдыха сезонного типа «Витязь».
Предварительная причина пожара — занесение источника зажигания извне неизвестным лицом (лицами).
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Сергей Гриневецкий
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