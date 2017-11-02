Международные учения по радиационной и химической защите прошли в пункте пропуска «Рени»

10:36 / 01.12.2017

ОДЕССА, 01 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Международные украинско-молдавские учения по радиационной и химической защите прошли 29-30 ноября в пункте пропуска «Рени», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 декабря, в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По информации пресс-службы, в течение двух дней, 29 и 30 ноября, в пункте пропуска «Рени» пограничники и спасатели Украины и Республики Молдова совершенствовали свои навыки по недопущению распространения радиоактивных и химических веществ.

Международные учения проводились в рамках сотрудничества с центром предотвращения радиационных, химических, биологических и ядерных угроз Европейской Комиссии.

По замыслу учений, в пункте пропуска «Рени» произошло ДТП с участием бензовоза и автомобиля, перевозившего радиоактивные материалы. В результате произошла вспышка бензина и возникла техногенная угроза.

Участники учений отрабатывали на практике вопросы передачи информации, скорость ее анализа, действия специальных групп реагирования.

По оценке руководства учений, все участники показали высокий профессиональный уровень подготовки. Также было отмечено, что такая практика позволит быстрее и эффективнее выполнять задачи в случае возникновения подобных угроз на уровне двух стран.