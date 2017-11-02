Одесским спасателям вчера пришлось доставать троих водителей из автомобилей, попавших в ДТП

09:12 / 01.12.2017

ОДЕССА, 01 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесским спасателям за минувшие сутки пришлось доставать троих водителей из повреждённых автомобилей, попавших в ДТП, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 декабря, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, 30 ноября в 7:39 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Одессе на ул. Долгая водитель легкового автомобиля «ВАЗ 1500» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В этот же день в 23:51 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Одессе на ул. Балтская дорога водитель легкового автомобиля «Альфа-Ромео» не справился с управлением и врезался в электроопору.

Подразделения ГСЧС с помощью специальных инструментов извлекли из автомобилей пострадавших водителей и передали их медикам.

А в 18:24 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Одесса на 22-м км Объездной дороги водитель легкового автомобиля «ВАЗ 09» въехал под грузовой автомобиль «МАЗ». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки погиб. Подразделению ГСЧС пришлось извлекать тело погибшего с помощью специального инструмента для передачи работникам полиции.