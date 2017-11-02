ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл: «Як в Одеський області впроваджуються бюджетні програми?»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




Одесским спасателям вчера пришлось доставать троих водителей из автомобилей, попавших в ДТП
09:12 / 01.12.2017

ОДЕССА, 01 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесским спасателям за минувшие сутки пришлось доставать троих водителей из повреждённых автомобилей, попавших в ДТП, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 декабря, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, 30 ноября в 7:39 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Одессе на ул. Долгая водитель легкового автомобиля «ВАЗ 1500» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В этот же день в 23:51 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Одессе на ул. Балтская дорога водитель легкового автомобиля «Альфа-Ромео» не справился с управлением и врезался в электроопору.

Подразделения ГСЧС с помощью специальных инструментов извлекли из автомобилей пострадавших водителей и передали их медикам.

А в 18:24 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Одесса на 22-м км Объездной дороги водитель легкового автомобиля «ВАЗ 09» въехал под грузовой автомобиль «МАЗ». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки погиб. Подразделению ГСЧС пришлось извлекать тело погибшего с помощью специального инструмента для передачи работникам полиции.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА?
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС

 
Loading...

Последние новости:
09:47 01.12.2017
Ремонт дорожного покрытия ряда улиц продолжится сегодня в Одессе
17:47 30.11.2017
В ряде домов Одессы в пятницу, 1 декабря, отключат свет
17:03 30.11.2017
Делегация французских бизнесменов посетила Одессу
16:52 30.11.2017
«7 километр» напомнил посетителям и работникам рынка о соблюдении правил противопожарной безопасности
16:46 30.11.2017
Директор лагеря «Виктория» снова взят под стражу без права на залог


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.024