Ликвидирован ночной пожар на складе бытовой химии в Одессе

09:34 / 30.11.2017

ОДЕССА, 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские спасатели сегодня ночью ликвидировали пожар на складе бытовой химии на общей площади 2 тыс. кв. м, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 ноября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 30 ноября в 00:04 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании склада на территории предприятия «ВИД» в переулке Чапаева в Одессе.

В 00:15 на место пожара прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что горит открытым пламенем одноэтажный склад бытовой химии и сложилась угроза распространения огня на другие производственные и складские здания.

«Сложность тушения пожара заключалась в позднем поступлении оповещения о возгорании, отсутствии противопожарных разрывов между складами и недостаточном противопожарном водоснабжении. Но благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на другие помещения», — подчеркнули в пресс-службе.

В 1:07 пожар был локализован и в 3:16 ликвидирован. Огнём уничтожено одно складское помещение с бытовой химией общей площадью 2 тыс. кв. м.

К тушению пожара привлекалось 19 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 90 человек личного состава, которые работали по повышенному номеру вызова «Ранг 3».

Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.