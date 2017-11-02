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Отдел выпечки горел сегодня утром в супермаркете «Панорама»
12:17 / 29.11.2017
ОДЕССА, 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 29 ноября, около 7 часов утра произошёл пожар в производственном помещении супермаркета «Панорама» на площади Независимости, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 ноября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, сегодня в 6:48 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в супермаркете «Панорама» на площади Независимости.
Пожарно-спасательные подразделения в составе 13 единиц основной пожарной техники и 39 человек личного состава были направлены на место события по повышенному номеру вызова «Ранг 2».
Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 6:58. Было установлено сильное задымление на втором этаже супермаркета и возгорание в производственном помещении.
В 7:08 пожар был локализован и в 07:31 полностью ликвидирован.
В результате пожара огнем повреждена часть оборудования отдела выпечки на площади 2 кв. м.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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Сергей Гриневецкий
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