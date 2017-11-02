Губернатор заявил о готовности экстренных служб области к борьбе с возможными снежными заносами

10:19 / 29.11.2017

ОДЕССА, 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Службы экстренного реагирования Одесской области готовы к борьбе с зимней непогодой, имеется также материально-технический резерв, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом было объявлено в ходе расширенного аппаратного совещания в ОГА, которое состоялось 28 ноября.

Докладывая о готовности служб оперативного реагирования к борьбе с вероятными снежными заносами, директор Департамента по вопросам гражданской защиты, оборонной работы и взаимодействию с правоохранительными органами Сергей Готко отметил, что из всех ответственных структур неясной остаётся только позиция Главного управления Государственной спасательной службы.

«Там доложили, что готовы к принятию мер, но не предоставили ни одного документа или плана действий в экстренных случаях, не указали количество техники», — заявил С. Готко.

По его словам, не менее 84% спецтехники готово к борьбе с снежными заносами.

На вопрос губернатора: «А не будут ли снова случаи «героического» освобождения из снежного плена?» начальник департамента ответил, что «в случае чего» на подмогу выйдет фермерская техника.

Кроме того, он доложил, что все 369 медицинских учреждений области оснащены электрогенераторами для бесперебойного электроснабжения, а, к примеру 319 единиц спецтехники ОАО «Одессоблэнерго» готовы к зиме на 100%.

На сегодняшний день в резерве имеются 5 тонн бензина и 5 тонн солярки, хотя для полноценного резерва необходимо ещё не менее 45 тонн бензина и 117 тыс. тонн солярки, на что требуется 67 млн. 116 тыс. грн.

После доклада и ряда уточняющих вопросов председатель ОГА подытожил: «Мы готовы к борьбе с заносами».