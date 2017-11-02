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В Беляевском районе снят карантин по АЧС
15:15 / 27.11.2017
ОДЕССА, 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В селе Васильевка Беляевского района снят карантин, введенный из-за африканской чумы свиней, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 27 ноября, в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.
По информации пресс-службы, на территории свинофермы хозяйства ООО «Пшеничное» в селе Васильевка по решению противоэпизоотической комиссии при Беляевской РГА снят карантин, введенный из-за африканской чумы свиней.
После снятия карантина в Беляевском районе на полгода установлены ограничения: вывоз свиней и сырья, а также продуктов их забоя с территории надзора можно осуществлять только по согласованию с государственной ветеринарной службой района. В карантинной зоне запрещается продажа свиней на рынках и закупка хозяйствами свиней у населения.
В настоящее время продолжается проведение оздоровительных мероприятий по АЧС в селе Криничное Болградского района. В очаге заболевания изъято и утилизировано 79 голов свиней. В помещениях, где содержались животные, проведена дезинфекция. Закончить карантин планируют до 12 декабря текущего года.
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Сергей Гриневецкий
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