В Беляевском районе снят карантин по АЧС

15:15 / 27.11.2017

ОДЕССА, 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В селе Васильевка Беляевского района снят карантин, введенный из-за африканской чумы свиней, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 27 ноября, в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.

По информации пресс-службы, на территории свинофермы хозяйства ООО «Пшеничное» в селе Васильевка по решению противоэпизоотической комиссии при Беляевской РГА снят карантин, введенный из-за африканской чумы свиней.

После снятия карантина в Беляевском районе на полгода установлены ограничения: вывоз свиней и сырья, а также продуктов их забоя с территории надзора можно осуществлять только по согласованию с государственной ветеринарной службой района. В карантинной зоне запрещается продажа свиней на рынках и закупка хозяйствами свиней у населения.

В настоящее время продолжается проведение оздоровительных мероприятий по АЧС в селе Криничное Болградского района. В очаге заболевания изъято и утилизировано 79 голов свиней. В помещениях, где содержались животные, проведена дезинфекция. Закончить карантин планируют до 12 декабря текущего года.