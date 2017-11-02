Два человека погибли за минувшие сутки на пожарах в Одессе и области

11:30 / 27.11.2017

ОДЕССА, 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Два человека погибли за минувшие сутки на пожарах в Одессе и области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 27 ноября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

По информации пресс-службы, 26 ноября в 19:31 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании квартиры в одноэтажном жилом доме на ул. Пастера. В 19:36 на место вызова прибыли спасатели, которым удалось за 15 минут ликвидировать возгорание на площади 10 кв. м. В результате пожара погиб 67-летний хозяин квартиры. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Сегодня, 27 ноября, в 5:52 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в частном одноэтажном жилом доме в пгт. Слободка Кодымского района. Огнем уничтожена крыша, стены, потолок, деревянные окна жилых комнат и личные вещи на общей площади 45 кв. м. На месте пожара обнаружен обгоревший труп 39-летнего хозяина. Причина пожара и ущерб устанавливаются.