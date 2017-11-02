Мужчина и 6-летний ребёнок пострадали в ДТП в Черноморске

10:43 / 23.11.2017

ОДЕССА, 23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В результате ДТП на выезде из Черноморска пострадали водитель автомобиля «Мерседес» и его 6-летний пассажир, которых спасателям пришлось освобождать из машины при помощи бензореза, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 ноября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 22 ноября в 16:56 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Черноморск при выезде из города водитель легкового автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Ниссан».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 человека из автомобиля «Мерседес»: 6-летний мальчик, который госпитализирован до приезда ГСЧС с политравмами и травматическим шоком, и 35-летний водитель. Спасатели с помощью бензореза разрезали автомобиль и достали из авто водителя. Пострадавший передан медикам и доставлен в больницу.